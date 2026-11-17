Una base croccante, una crema vellutata e una golosa copertura: quattro piccoli dolci che trasformano ogni fine pasto

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Le mini cheesecake al pistacchio e cioccolato bianco sono un dessert raffinato e goloso, perfetto per concludere un pranzo in famiglia o una cena con gli amici. La dolcezza del cioccolato bianco incontra il sapore intenso del pistacchio, mentre la base croccante di biscotti crea un piacevole contrasto con la morbidezza della crema.

Il vantaggio di questa ricetta è che non richiede alcuna cottura. Bastano pochi ingredienti, una preparazione semplice e qualche ora di riposo in frigorifero per ottenere quattro monoporzioni dall'aspetto elegante, proprio come quelle della pasticceria.

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Ingredienti per 4 persone

Per la base

100 g di biscotti digestive

45 g di burro fuso

Per la crema

200 g di formaggio fresco spalmabile

100 g di mascarpone

80 g di cioccolato bianco

60 g di crema pura di pistacchio non zuccherata

80 ml di panna fresca da montare

20 g di zucchero a velo, facoltativo

Per la decorazione

40 g di crema spalmabile al pistacchio

20 g di granella di pistacchi

Scaglie di cioccolato bianco a piacere

Preparazione passo dopo passo

1. Preparare la base croccante

Tritate finemente i biscotti digestive con un mixer, fino a ottenere una consistenza simile alla sabbia. Trasferiteli in una ciotola e aggiungete il burro precedentemente fuso e lasciato intiepidire.

Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo e leggermente umido.

Distribuite il preparato sul fondo di quattro coppapasta da circa 7-8 centimetri di diametro, sistemati su un vassoio rivestito di carta forno. Compattate bene con il dorso di un cucchiaino, formando una base uniforme.

Riponete in frigorifero per almeno 20 minuti.

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2. Sciogliere il cioccolato bianco

Spezzettate il cioccolato bianco e fatelo sciogliere delicatamente a bagnomaria oppure nel microonde, procedendo a brevi intervalli e mescolando frequentemente.

Lasciatelo intiepidire, facendo attenzione che rimanga fluido. Il cioccolato non deve essere troppo caldo, altrimenti potrebbe compromettere la consistenza della crema.

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3. Preparare la crema al pistacchio

In una ciotola lavorate il formaggio spalmabile con il mascarpone, utilizzando una spatola o delle fruste elettriche a bassa velocità.

Aggiungete la crema pura di pistacchio e mescolate fino a ottenere un composto liscio.

Incorporate il cioccolato bianco ormai tiepido. Se desiderate una crema più dolce, aggiungete lo zucchero a velo, tenendo presente che il cioccolato bianco contribuisce già alla dolcezza del dessert.

Montate a parte la panna fresca, ben fredda, fino a ottenere una consistenza morbida ma sostenuta. Incorporatela delicatamente al composto, con movimenti dal basso verso l'alto, per mantenere la crema soffice.

4. Assemblare le mini cheesecake

Riprendete le basi di biscotto dal frigorifero e distribuitevi sopra la crema al pistacchio, aiutandovi con un cucchiaio oppure con una sac à poche.

Livellate la superficie e coprite con pellicola alimentare, evitando il contatto diretto con la crema.

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Lasciate riposare in frigorifero per almeno quattro ore, preferibilmente tutta la notte, affinché le monoporzioni acquistino consistenza.

5. Decorare e servire

Poco prima di servire, sformate delicatamente le mini cheesecake. Se necessario, passate una lama sottile lungo il bordo interno dei coppapasta.

Distribuite sulla superficie un sottile strato di crema spalmabile al pistacchio e completate con la granella e qualche scaglia di cioccolato bianco.

Servite ben fredde, su piattini individuali.

Il consiglio dello chef

Il segreto per ottenere un dessert equilibrato è utilizzare una crema di pistacchio pura al 100%, senza zuccheri aggiunti, nella preparazione del ripieno. Il cioccolato bianco apporterà già la dolcezza necessaria, lasciando emergere il gusto autentico del pistacchio.

Per una presentazione ancora più elegante, potete preparare le cheesecake direttamente in bicchierini trasparenti: in questo modo non sarà necessario sformarle e potrete apprezzare visivamente i diversi strati.

Un piccolo trucco: aggiungete un pizzico di sale alla base di biscotti per esaltare il contrasto tra la dolcezza del cioccolato e il sapore del pistacchio.

Conservazione

Le mini cheesecake si conservano in frigorifero, all'interno di un contenitore chiuso, per circa 2 giorni, mantenendo la temperatura non superiore a 4 °C. È preferibile aggiungere la granella di pistacchi soltanto al momento di servirle, per preservarne la croccantezza.