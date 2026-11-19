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Ricetta del giorno: porridge d'avena, la colazione sana e cremosa che dà energia
Una preparazione semplice e versatile, perfetta per chi desidera una colazione equilibrata, ricca di fibre e personalizzabile con frutta di stagione
Il porridge d’avena è una delle colazioni più apprezzate da chi ama iniziare la giornata con un pasto sano, nutriente e semplice da preparare. Originario della tradizione anglosassone, è diventato popolare anche in Italia grazie alla sua versatilità e alle proprietà nutrizionali dell'avena.
La ricetta prevede la cottura dei fiocchi d’avena nel latte o in una bevanda vegetale, fino a ottenere una crema morbida e vellutata. Il risultato può essere arricchito con frutta fresca, miele, frutta secca o cannella.
Ingredienti per 2 persone
- 80 g di fiocchi d’avena
- 300 ml di latte o bevanda vegetale
- 1 banana
- 80 g di frutti di bosco
- 2 cucchiaini di miele
- 20 g di noci o mandorle
- Un pizzico di cannella (facoltativo)
Preparazione
1. Scaldare il latte
Versare il latte in un pentolino e riscaldarlo a fuoco medio, senza portarlo a ebollizione.
2. Aggiungere i fiocchi d’avena
Unire i fiocchi d’avena e mescolare delicatamente. Lasciare cuocere per circa 5-7 minuti a fuoco basso, continuando a mescolare fino a ottenere una consistenza cremosa.
3. Preparare la frutta
Nel frattempo, sbucciare la banana e tagliarla a rondelle. Lavare accuratamente i frutti di bosco e tritare grossolanamente le noci o le mandorle.
4. Completare il porridge
Distribuire il composto in due ciotole. Aggiungere la banana, i frutti di bosco e la frutta secca. Completare con un cucchiaino di miele per porzione e, se gradita, una spolverata di cannella.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
5. Servire
Gustare il porridge ancora tiepido, quando la consistenza è particolarmente morbida e cremosa.
Consigli e varianti
Per ottenere un porridge ancora più cremoso, si può aggiungere qualche cucchiaio di latte durante la cottura.
Chi preferisce una versione senza lattosio può utilizzare una bevanda vegetale di avena, mandorla o soia, preferibilmente senza zuccheri aggiunti.
Il porridge può essere preparato anche la sera precedente e conservato in frigorifero, in un contenitore chiuso. Al mattino basterà riscaldarlo con poco latte.
Le proprietà nutrizionali
L’avena è una buona fonte di fibre solubili, in particolare beta-glucani, che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue nell'ambito di una dieta equilibrata e con un apporto adeguato.
L'aggiunta di frutta fresca fornisce vitamine e altri nutrienti, mentre noci e mandorle apportano grassi insaturi.
Una colazione completa, dunque, che unisce gusto, semplicità e benessere.
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