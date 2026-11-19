Una preparazione semplice e versatile, perfetta per chi desidera una colazione equilibrata, ricca di fibre e personalizzabile con frutta di stagione

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Il porridge d’avena è una delle colazioni più apprezzate da chi ama iniziare la giornata con un pasto sano, nutriente e semplice da preparare. Originario della tradizione anglosassone, è diventato popolare anche in Italia grazie alla sua versatilità e alle proprietà nutrizionali dell'avena.

La ricetta prevede la cottura dei fiocchi d’avena nel latte o in una bevanda vegetale, fino a ottenere una crema morbida e vellutata. Il risultato può essere arricchito con frutta fresca, miele, frutta secca o cannella.

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Ingredienti per 2 persone

80 g di fiocchi d’avena

300 ml di latte o bevanda vegetale

1 banana

80 g di frutti di bosco

2 cucchiaini di miele

20 g di noci o mandorle

Un pizzico di cannella (facoltativo)

Preparazione

1. Scaldare il latte

Versare il latte in un pentolino e riscaldarlo a fuoco medio, senza portarlo a ebollizione.

2. Aggiungere i fiocchi d’avena

Unire i fiocchi d’avena e mescolare delicatamente. Lasciare cuocere per circa 5-7 minuti a fuoco basso, continuando a mescolare fino a ottenere una consistenza cremosa.

3. Preparare la frutta

Nel frattempo, sbucciare la banana e tagliarla a rondelle. Lavare accuratamente i frutti di bosco e tritare grossolanamente le noci o le mandorle.

4. Completare il porridge

Distribuire il composto in due ciotole. Aggiungere la banana, i frutti di bosco e la frutta secca. Completare con un cucchiaino di miele per porzione e, se gradita, una spolverata di cannella.

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5. Servire

Gustare il porridge ancora tiepido, quando la consistenza è particolarmente morbida e cremosa.

Consigli e varianti

Per ottenere un porridge ancora più cremoso, si può aggiungere qualche cucchiaio di latte durante la cottura.

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Chi preferisce una versione senza lattosio può utilizzare una bevanda vegetale di avena, mandorla o soia, preferibilmente senza zuccheri aggiunti.

Il porridge può essere preparato anche la sera precedente e conservato in frigorifero, in un contenitore chiuso. Al mattino basterà riscaldarlo con poco latte.

Le proprietà nutrizionali

L’avena è una buona fonte di fibre solubili, in particolare beta-glucani, che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue nell'ambito di una dieta equilibrata e con un apporto adeguato.

L'aggiunta di frutta fresca fornisce vitamine e altri nutrienti, mentre noci e mandorle apportano grassi insaturi.

Una colazione completa, dunque, che unisce gusto, semplicità e benessere.