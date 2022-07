A cura di Ludovica Ragonesi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno vissuto una vacanza da incubo a Formentera.

La coppia di influencer nata all’interno della casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sta vivendo la prima estate in coppia. Ma le loro vacanze non sembrano andare per il verso giusto.

Vediamo cosa è successo.

Sophie Alessandro: un amore nato sotto le telecamere

Sophie e Alessandro sono molto affiatati e, da quando è scoccata la scintilla all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, non si sono mollati un attimo.

Sebbene alcune voci dessero i due gieffini in crisi, le foto delle loro vacanze insieme hanno allontanato ogni sospetto su una presunta crisi della coppia.

Quella del 2022 è la prima estate che la coppia di piccioncini passa insieme. Sono infatti passati soltanto pochi mesi da quando Sophie è rimasta folgorata dal bell’Alessandro all’interno della casa più spiata d’Italia. L’unione della coppia è stata poi benedetta dalla mamma di lei, che ha visto in Alessandro il ragazzo giusto per la figlia.

Sophie Codegoni ha esordito in televisione molto presto, partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. All’epoca la Codegoni aveva appena 19 anni. Ora, insieme al suo Alessandro, Sophie sembra fare proprio sul serio, tanto da dichiarare di volere anche un bambino.

Vacanze sfortunate per i due gieffini

Nel frattempo le loro prime vacanze insieme non sembrano andare per il verso giusto.

La coppia, dopo esser stata derubata durante il loro viaggio a Maiorca, hanno vissuto un’altra brutta avventura a Formentera.

I due fidanzatini, una volta sbarcati sull’isola delle Baleari, dove avevano deciso di trascorrere pochi giorni di vacanza, sono stati costretti a restare a letto per un fastidioso malessere che ha colpito entrambi.

Alessandro Basciano ha avuto addirittura la febbre a 38, mentre alla Codegoni è uscito un fastidioso sfogo sulla pelle. Non è stato il covid, né tantomeno qualcosa di preoccupante.

Fortunatamente, dopo qualche giorno di riposo a letto e una pausa dai social, i due fidanzatini sono riusciti anche a concedersi un pranzo al ‘Rigatoni’, il famoso ristorante di Formentera prima di rientrare, sani e salvi, a casa.