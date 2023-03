L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata ricca di polemiche. Nella bufera, come spesso accade, è finita Selvaggia Lucarelli, tanto che in molti hanno ipotizzato un possibile addio della giurata.

Lo scorso gennaio, la blogger aveva commentato le voci in una Instagram story: “Ora provo una sorta di liberazione. Anche perché devo dire che questa per me è stata la stagione più complessa e anche la più lunga. Mi chiedete se tornerò o lascerò il programma. In questi casi non si possono prendere decisioni di getto a mente calda. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo. Non mi va di prendere una scelta affrettata sul momento”.

Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

Superguida Tv ha chiesto a Milly Carlucci un commento circa i rumor secondo i quali Selvaggia Lucarelli potrebbe dire addio al dancing show di Rai 1: “Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.