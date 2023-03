Dopo l’inaspettata (ma neanche tanto, visto gli appelli della famiglia) eliminazione dal Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha finalmente potuto rivedere il suo Edoardo Donnamaria.

Il volto di Forum, mentre andava in onda la puntata del 20 marzo, ha raggiunto Cinecittà facendosi trovare all’esterno degli studi per riabbracciare la fidanzata. I due ex vipponi sono apparsi felici e innamorati sui social, segno tangibile del fatto che vogliamo viversi la loro relazione anche lontano dalle telecamere.

Ieri sera, Antonella e Edoardo si sono goduti la loro prima cena romantica fuori a base di sushi. Su Twitter, la Fiordelisi ha postato una foto di coppia, aggiungendo una famosa citazione in latino: “Amor vincit omnia” (L’amore vince su tutto).

L’influencer campana, inoltre, ha ricevuto la lettera che Nikita Pelizon le ha messo in valigia dopo l’eliminazione. Ecco le belle parole spese dalla modella triestina per la sua amica: “Scricciola grazie di tutto l'amore, affetto, sostegno, tempo, bellissime risate e ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l'una per l'altra e ti voglio bene. Non era un ‘sola’, ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Tifa per me e goditi il tuo amore Edoardo”. Antonella le ha risposto attraverso una story su Instagram, invitando i suoi fan a votarla: “Grazie sister. Grazie per il pensiero. La finale di aspetta. Su aiutiamola!”.