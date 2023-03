“C’eravamo tanto amati…”. Potrebbe essere questa la citazione perfetta per descrivere il naufragio del rapporto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. La vincitrice del Grande Fratello 16 è entrata nella casa in qualità di ex dell’imprenditore veneto, ma dopo l’idillio dei primi giorni la convivenza forzata tra le mura del loft di Cinecittà è diventata decisamente pesante.

“Perché sei venuta qui? Non hai nemmeno l’umiltà per ammetterlo, è veramente ridicolo. Sei qua, lavora, fatti il tuo percorso, ma non parlare di me, parla di qualcun altro. Fatti il tuo percorso senza di me. Non ti voglio parlare. Non voglio parlare di te, di noi, di tutto questo, qua dentro. Di te non mi importa nulla. Non ho bisogno di strumentalizzare nulla. Per me resti una persona con un cervello così, te lo ripeto. Freghi gli altri, ma non me. Tu con questa roba qua ci mangi, io no. Questa è la differenza tra me e te. Io da te non ho da imparare nulla”, le parole di Daniele durante una furibonda discussione con Martina.

“Io ti ho voluto veramente bene. Io non parlo di te. Per fare le clip questa settimana hanno dovuto prendere quelle della scorsa, pensa quanto materiale hanno. Pesa bene le parole, che prima o poi esce fuori tutto, non ti preoccupare. Io ho capito tutto”, la replica della Nasoni.

Daniele Dal Moro cestina il libro di Martina Nasoni

Dopo la squalifica dello scorso venerdì, Dal Moro è tornato sui social lanciando pesanti accuse contro il Gf Vip e lo stesso conduttore. Ma non si è limitato esclusivamente a questo. Nelle ultime ore, infatti, l’ex tronista un video su Instagram in cui lo si vede gettare il libro di Martina Nasoni nel cestino della spazzatura.