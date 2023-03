L’inaspettato riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon è una delle recenti dinamiche più interessanti del Grande Fratello Vip. Dopo mesi in cui si sono ignorati e accusati a vicenda, l’ex tronista e l’influencer triestina sembrano aver sepolto l’ascia di guerra con l’obiettivo di viversi serenamente gli ultimi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Torna il sereno tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

A portare un barlume di serenità tra i due vipponi è stato un abbraccio inaspettato che Onestini ha dato a Nikita in occasione della festa di compleanno di quest’ultima. Ad indagare sul rapporto tra Luca e la Pelizon è stato anche Alfonso Signorini nel corso della puntata del 20 marzo: “Ci piace molto quello che è successo tra di voi”, ha detto il conduttore. Luca, dal canto suo, dice che pur non avendo apprezzato alcuni comportamenti della coinquilina, in questo momento ha deciso di mettere da parte le loro precedenti incomprensioni così da godersi gli ultimi giorni nel loft di Cinecittà. Una riflessione, quella dell’ex tronista, che oltre a stupirla, ha fatto estremamente felice Nikita, la quale non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti di Onestini.

“Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l'Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro non sia finita, si vede che c'è qualcosa ancora tra loro, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta”, le parole della Pelizon durante la puntata del 9 marzo.

Cresce l'intesa tra Onestini e Nikita

Nel frattempo, nelle ultime ore, l’intesa tra Nikita e Luca continua a crescere. I due vipponi, infatti, si sono ritrovati in giardino e hanno iniziato a giocare (video). Giochi proseguiti anche mentre l’influencer triestina faceva un bagno in piscina con Giaele De Donà. Le fan della Pelizon, le cosiddette Nikiters, tuttavia temono però che l’avvicinamento di Onestini a Nikita potrebbe nuovamente riaccendere l’interesse (a dire il vero mai sopito) della vippona nei confronti dell’ex tronista, circostanza che potrebbe causarle diversi guai in vista della finalissima del Gf Vip. Staremo a vedere come evolverà la situazione.