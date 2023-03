Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. I suoi fan, su richiesta della mamma Milva, non l’hanno praticamente votata (ha raggiunto appena l’8 per cento) e ciò, inevitabilmente, ha decretato la fine dell’avventura dell’influencer campana nella Casa più spiata d’Italia.

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

Durante la puntata di ieri, si è verificato anche un nuovo scontro con Orietta Berti: “Io non ti ho mai offesa. Cosa ti ho detto? Che sei arrogante e che non rispetti mai gli altri. Ma questa non è un’offesa. Io dalla prima puntata di ho dato dei consigli. E tu come al solito mi hai guardato con la tua altezzosità e mi hai detto ‘Ma cos’ha questa brutta vecchiaccia da darmi consigli?’. E ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive. Quindi, deduco questo: che tu sei così, lo so già… Non c’è bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere”, le parole dell’opinionista.

Nessuno, soprattutto tra i vipponi ancora in gara, credeva che Antonella Fiordelisi fosse stata realmente eliminata, e che si trattasse di un tranello teso da Alfonso Signorini. Ma, una volta appurata l’uscita di scena della fidanzata di Edoardo Donnamaria, i suoi nemici giurati, Edoardo Tavassi su tutti, hann potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

La gioia di Edoardo Tavassi

“E’ successo per davvero. E’ seduta in studio. Ormai è fatta, è finita. L’incubo è finito. E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Non torna”, ha esclamato il fratello di Guendalina, che ha preso per mano Oriana Marzoli e iniziato fare salti di gioia. Ma non solo. Tavassi, infatti, ha preso uno degli enormi cuscini che sono presenti nel loft di Cinecittà e l'ha posizionato dietro la porta rossa per evitare che la Fiordelisi potesse rientrare.