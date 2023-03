Continua a tenere banco sui social l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip. L’influencer campana, infatti, ha ricevuto una bassissima percentuale al televoto (l’8 per cento), e nonostante in molti facessero fatica a crederci (tra cui Oriana Marzoli e Micol Incorvaia) con il passare dei minuti hanno dovuto ricredersi: Antonella è ufficialmente fuori dai giochi.

Le ragioni dell’eliminazioni della Fiordelisi sono da addurre all’appello lanciato da sua madre, che in un momento di forte apprensione ha invitato i fan della figlia ad eliminarla, e così è stato. Una scelta che la stessa Antonella non ha condiviso, e che l’ha lasciata con l’amaro in bocca.

Antonella Fiordelisi eliminata: la reazione di Gianluca Benincasa

Una volta riabbracciato Edoardo Donnamaria, i fan le hanno scritto una lettera in cui spiegano i motivi per cui hanno decisa di farla uscire dalla Casa. Anche Gianluca Benincasa, scomodo ex fidanzato di Antonella, ha commentato l’inaspettata uscita di scena dell’ex schermitrice, criticando di fatto la scelta dei fan dell’ex vippona: “Fandom di idioti!”, ha scritto in una Instagram story. Al contrario, il papà della Fiordelisi, Stefano, la lasciato intravedere una certa gioia nel vedere finalmente sua figlia fuori dalla Casa più spiata d’Italia. E lo ha fatto postando su Instagram uno scatto di Antonella con in sottofondo la canzone Viva la Vida dei Coldplay.