Giaele De Donà è la terza finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella e influencer raggiunge Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, mentre ad essere eliminata è stata Antonella Fiordelisi. Un risultato a sorpresa, decretato in gran parte dall’appello dei genitori dell’influencer campana che hanno di fatto chiesto ai fan dell’ormai ex vippona di non votarla.

Giulia Salemi gela Giaele De Donà

Ad analizzare con grande lucidità l’esito del televoto è stata Giulia Salemi: “Il web è rimasto spiazzato, perché in molti si aspettavano che la finalista fosse Nikita. Questa è la dimostrazione che i fandom, quando si uniscono, diventano super coesi, perché sicuramente l’unione dei fan di Oriana Marzoli e di Micol e Tavassi ha generato la vittoria di Giaele”. In sostanza, la “bastarda col tablet” ha fatto emergere che senza il supporto degli Oriele e degli Incorvassi, la De Donà non avrebbe mai conquistato un posto in finale.

La stessa cosa è successa anche durante la puntata del 16 marzo, quando ad approdare in finale, a sorpresa, era stata Micol Incorvaia. Anche in quell’occasione, Giulia Salemi aveva fatto un’analisi lucidissima: “Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”.

Di seguito le percentuali del televoto:

Sofia Giaele De Donà 48.2% (finalista)

Nikita Pelizon 24.7%

Milena Miconi 19%

Antonella Fiordelisi 8.1% (eliminata)