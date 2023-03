Nella Casa del Grande Fratello Vip, il riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon non è passato inosservato ai telespettatori, né tantomeno ai concorrenti. L’ex tronista, a tal riguardo, si confida con Oriana Marzoli.

Oriana dubbiosa sul riavvicinamento tra Onestini e Nikita

La modella venezuelana ha notato Onestini scambiare delle chiacchiere con l’influencer triestina. “Io due chiacchiere le faccio con tutti, ma non ho dimenticato”, spiega l’ex di Ivana Mrazova facendo riferimento alle cause che li hanno portati in passato ad allontanarsi. “E’ un po’ strano vedervi insieme”, dice Oriana condividendo il suo punto di vista. “E’ strano se viene una persona da me e io me ne vado”, controbatte Onestini spiegando le ragioni che lo hanno portato a parlare nuovamente con Nikita. Ma Oriana non sembra essere convinta dalla risposta del coinquilino: “Mi sembra strana questa confidenza”, sottolinea ancora la “reina” avendoli visti scherzare e ridere insieme durante la festa di compleanno della Pelizon.

Luca infastidito dalle parole di Oriana

Luca inizia a mostrarsi molto contrariato e infastidito dagli appunti fatti da Oriana: “Me la vivo in modo sereno, ma questo non vuol dire essermi dimenticato le cose successe”, dice, lasciando intendere di voler mettere un freno alle tensioni per concludere con serenità il percorso nella Casa. “Cerchiamo di stare bene tra noi e mettiamo un punto”, dichiara Onestini, che ha tutta l’intenzione di cambiare discorso.

Tra Onestini e Nikita il rapporto è stato decisamente burrascoso ma, di recente, le distanze tra i due vipponi si stanno decisamente accorciando. Una circostanza che, però, non sembra faccia affatto piacere a Oriana Marzoli. In molti ritengono che la venezuelana si addirittura gelosa dell'improvviso feeling ritrovato tra l'ex tronista e l'influencer triestina.