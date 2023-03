La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato una delle dinamiche, se non la dinamica, più rilevante della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica dello speaker radiofonico romano, l’influencer campana ha vissuto momenti decisamente complicati, acuiti anche dalle vicende relative alla scorsa puntata, quando è uscita sconfitta dal televoto per la finale con Micol Incorvaia e dall’asfaltata in diretta televisiva subita da Orietta Berti.

La paure di Antonella Fiordelisi

Per Antonella, la mancanza di Edoardo inizia a farsi sentire sempre di più. Non vedendo il suo fidanzato ormai da diverso tempo, l’ex schermitrice confida a Milena Miconi le sue paure, in quanto teme che, dopo queste lunghe settimane, il volto di Forum possa dimenticarla. “Dici che mi pensa sempre?”, chiede pensierosa, e aggiunge: “Ho paura che ci perdiamo”.

Eppure, Donnamaria ha dimostrato in più di un’occasione alla Fiordelisi di pensare continuamente a lei. Le urla con il megafono fuori dalla Casa, lo spettacolo di fuochi pirotecnici organizzato in occasione del compleanno della vippona e l’aereo recante un messaggio per la fidanzata.

Milena Miconi, prova dunque a tranquillizzare la coinquilina: “Stai tranquilla. Edoardo ti starà aspettando a braccia aperte. E’ così, non avere dubbi”.