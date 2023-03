Per Nikita Pelizon quella di ieri è stata una serata magica. La concorrente del Grande Fratello Vip ha potuto festeggiare il suo compleanno dentro la Casa in compagnia dei coinquilini con cui ha condiviso gioie e dolori.

Tra sorprese, balli scatenati e tuffi in piscina, l’influencer triestina si dice entusiasta delle sorprese ricevute e, in veranda, decide de parlarne e condividere la propria gioia con Luca Onestini.

“E’ stato bellissimo quando cantavate tanti auguri, stavo per piangere”, racconta Nikita, che poi aggiunge: “Vi guardavo tutti che cantavate e dicevo ‘Wow è tutto per me'”. La Pelizon racconta di non aver mai festeggiato un compleanno come questo, e non si aspettava che qualcuni da fuori (Matteo Diamante e le Nikiters) potesse dedicarle uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Nikita a Onestini: "Non ti abbracciavo da quattro mesi"

Ma tra tutto, Nikita ci tiene a ricordare un dettaglio molto particolare del party di compleanno: l’abbraccio con Luca Onestini. “Non ti abbracciavo da quattro mesi”, dice incredula l’influencer triestina all’ex tronista. I due vipponi parlano e si confrontano in modo molto pacifico, e quelle tensioni che li avevano separati e allontanati sembrerebbero essere, almeno per il momento, solo un lontano ricordo.

Pace fatta dunque tra Nikita e Luca. Come evolverà il loro rapporto nei restanti giorni che li separano dalla conclusione del Grande Fratello Vip?