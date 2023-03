Serata di festa nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti, infatti, hanno celebrato il compleanno di Nikita Pelizon che oggi, lunedì 20 marzo, compie 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte, l’influencer triestina è stata chiamata in Confessionale, e i suoi coinquilini ne hanno approfittato per agghindarsi a festa con capellini, occhiali e trombette alla mano. Nella notte, Matteo Diamante ha fatto una sorpresa alla sua ex fidanzata: “Tra un po' mi faccio quasi arrestare, ma vederti così felice mi ha reso un uomo realizzato”, le parole dell’ex ospite su Twitter.

Dopo lo spettacolo pirotecnico organizzato da Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi, anche Matteo Diamante ha voluto dedicare a Nikita Pelizon dei fuochi d’artificio in occasione del compleanno della vippona. “Sono bellissimi, wow. Che bella cosa”, ha urlato entusiasta la triestina.

La sorpresa di Matteo Diamante per Nikita Pelizon

A rivelare di averci pensato lui insieme alle Nikiters è stato lo stesso Matteo, che su Twitter ha dedicato dolcissime parole all’ex fidanzata: “Sette anni fa organizzai il primo compleanno della tua vita. Forse quello di stasera è stato il più particolare di tutti e tra un po' mi faccio quasi arrestare, ma vederti così felice mi ha reso un uomo realizzato, contento della donna che sei diventata, quindi si: ne è valsa veramente la pena. Auguri birba”.

Nel loft di Cinecittà il party di compleanno è proseguito a ritmo di musica e balli. I vipponi hanno intonato “Tanti auguri a te” alla festeggiata mentre spegneva le candeline. “Siamo qui a condividere questo momento con il sorriso ed è bellissimo, grazie mille ragazzi”, il discorso di Nikita.