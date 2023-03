A cura della Redazione

Nuove discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Mentre Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giaele De Donà si confrontavano tra loro, c’è stato l’inserimento di Antonella Fiordelisi. L’influencer campana credeva che le tre coinquiline stessero parlando di lei, ed è entrata a gamba tesa: “Visto che sono la protagonista del Gf Vip, non parlate di me”.

Scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

In cortiletto, Micol, Milena e Giaele parlavano delle liti che spesso nascono all’interno della Casa. Quando Antonella le ha raggiunte per la colazione, le ha invitate a non parlare alle spalle: “Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me”, le sue parole. Ad intervenire è stata subito la Incorvaia: “Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista”. “Per tua sfortuna lo sono”, la replica della Fiordelisi. “Ah sì? Non me ne ero accorta”, le parole di Micol. “Forse te ne renderai conto quando usciremo da qui”, ha concluso Antonella.

Anche la Miconi ha fatto presente all’ex schermitrice che non parlavano di lei, e quando la De Donà è intervenuta, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha incalzato: “Giaele, con te si può parlare, ti ascolto. Micol parla solo di me. Parli di me, basta, se non le hai avute le clip, non le hai avute”, ha proseguito Antonella rivolgendosi alla Incorvaia. Nella discussione è intervenuta anche Oriana Marzoli: “Se non ti interessa vai di là, non venire qui a provocare lei”. “Anche se siete in 4 non mi faccio sovrastare”, ha concluso la Fiordelisi prima che tutti lasciassero il cortiletto.

Tavassi e Oriana contro Antonella

In seguito, Edoardo Tavassi si è sfogato con Oriana, lamentando il fatto che Antonella cerca sempre la discussione: “Tu stai tranquillo e arriva lei per litigare. Lei non vuole recuperare rapporti, vuole solo litigare. A due settimane dalla fine cerca ancora il litigio”, le sue parole. “Ci ha provocato per cinque mesi, poi dice che c'è il gruppo. Di quale gruppo parla? Di quello che le ha aperto le braccia quando stava male?”, ha sbottato Oriana Marzoli.

Insomma, a due settimane dalla finale del Gf Vip, il clima nella Casa torna a farsi incandescente.