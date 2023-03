Daniele Dal Moro torna a parlare di Oriana Marzoli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che aveva fatto storcere il naso agli Oriele per il mancato follow alla modella venezuelana su Instagram, è entrato in una room su Twitter e ha speso parole al miele per la “reina”.

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

“Hola bebè! Io comunque percepivo che in casa eravate in tanti a sostenermi. Non è che non si percepiva – dice l’ex vippone -. Solo che ti ripeto, Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza. Alla fine non puoi volerle male, e quindi le fai passare tutto. Però non è mica giusto così. Bebè quando prende in mano questa roba (la room, ndr), diventerà scema con una cosa del genere”.

Daniele Dal Moro sembra dunque intenzionato a proseguire la relazione con Oriana Marzoli, come de l resto ha fatto intuire dopo aver ricevuto la lettera dell’ex coinquilina.