Nella Casa del Grande Fratello Vip, la complicità tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembrava poter rappresentare l’inizio di una nuova storia d’amore. Lo stesso Alfonso Sigonorini, dopo la squalifica dell’ereditiera aveva in qualche modo “sponsorizzato” la possibile ship dei GinTonic, facendo intervenire in più di un’occasione la sorella di Elettra.

Nonostante l’espulsione, Ginevra ha avuto la possibilità di rientrare nel loft di Cinecittà per alcuni giorni, circostanza che ha generato tantissime polemiche da parte di ex vipponi che in passato erano stati estromessi dal reality. Quando Antonino è stato eliminato, ad accoglierlo in cortiletto era stata proprio la Lamborghini e, quando entrambi sono rientrati in studio, è scattato un bacio passionale. Lontano dalle telecamere, però, le cose sembrano essere cambiate.

Whoopsee ha infatti paparazzato Spinalbese in atteggiamenti particolarmente intimi con Carolina Stramare, ex Miss Italia e attuale concorrente di Pechino Express. Si tratta di una semplice amicizia o c’è dell’altro?

La frecciatina social di Ginevra Lamborghini

Intanto, non è passata inosservata una mossa social da parte di Ginevra seguita all’uscita delle foto di Antonino in compagnia della sua nuova presunta fiamma. La Lamborghini ha infatti pubblicato una Instagram story in cui ascolta la canzone delle Pussycat Dolls I don’t need a man, ovvero Non ho bisogno di un uomo, e in molti ritengono si tratti proprio di una frecciatina rivolta ad Antonino.