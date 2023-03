Confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi, chiacchierando con Luca Onestini, ripensa al suo percorso e alla relazione con Edoardo Donnamaria.

Antonella ammette: "Ho fatto stare male Edoardo"

“Con lui riferisti tutto?”, le chiede l’ex tronista. “Avrei evitato delle cose iniziali”, risponde l’influencer campana. Antonella ripensa alle provocazioni messe in atto all’inizio del rapporto con lo speaker radiofonico, quando non aveva ancora capito quanto lui ci tenesse a lei. E’ per questa ragione che ha assunto comportamenti ambigui di cui ora si pente: “Ho capito col tempo che l'hanno fatto stare male. A me e sempre piaciuto”, confessa la vippona, che ammette di essere stata diffidente all’inizio della conoscenza. Con il passare del tempo, però, la Fiordelisi ha capito che poteva fidarsi di Edoardo.

Secondo Onestini, anche Donnamaria è molto preso, e la prova è il videomessaggio che ha inviato alla fidanzata per il compleanno. Luca è certo dell’amore del volto di Forum: in più di un’occasione quest’ultimo gli ha confidato di provare emozioni mai provate prima.

Antonella Fiordelisi si confida anche con Milena Miconi, che le dà qualche prezioso consiglio: “Con il tempo capisci se veramente quella persona rispecchia quello che tu vuoi accanto. Tu e Edoardo qui dentro avete tirato fuori tutti i vostri sentimenti. Fuori è diverso. La compatibilità vera la dovete vedere nel tempo e nella vita di tutti i giorni”.

A questo punto, la curiosità dei fan della coppia, i Donnalisi, è tutta nello scoprire cosa accadrà una volta che Antonella uscirà dalla Casa per ricongiungersi a Edoardo.