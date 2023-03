Il sentimento che lega Luca Onestini e Ivana Mrazova è ancora molto forte. Ieri sera, poco dopo la cena, l’ex tronista e Antonella Fiordelisi si ritrovano per condividere delle riflessioni sul loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Onestini si ritrova a fare un confronto con la sua passata esperienza nel reality di Canale 5, e racconta del suo particolare rapporto con Ivana. “Giocavamo e scherzavamo sempre”, dice il vippone ricordando i momenti passati con la sua ex. Poi specifica che il sentimento vero e proprio è nato dopo il loro percorso, frequentandosi e conoscendosi meglio giorno dopo giorno: “Lei non sapeva che mi piacesse”.

Luca Onestini su Ivana Mrazova: "Valuteremo a tempo debito"

Il riavvicinamento avuto durante questa edizione, li ha portati sicuramente a risolvere delle questioni lasciate in sospeso, e Antonella si dice curiosa nel sapere se tra loro potrà mai esserci la possibilità di ritornare insieme come coppia. Onestini, senza troppi giri di parole, confida che gli capita spesso di pensarla, e si augura una volta uscito di poter continuare ad affrontare quello che ancora non sono riusciti a chiarire. “Dobbiamo guardarci negli occhi, valuteremo a tempo debito”, conclude l’ex tronista.