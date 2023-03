Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un verdetto, quello del televoto, che ha sorpreso i telespettatori, che mai si sarebbero aspettati che la fidanzata di Edoardo Tavassi potesse avere la meglio su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Clizia Incorvaia esulta per Micol in finale, ma il web insorge

Sua sorella Clizia le ha dedicato un post su Instagram: “A te che sei la sorella piccola ma anche quella ‘grande’ poiché mi stai insegnando tanto: mi manchi e sono orgogliosa di te”. L’ex vippona ha condiviso una serie di scatti che immortalano lei e la sorella in diversi momenti che hanno vissuto insieme. Ma la felicità di Clizia Incorvaia non è un sentimento che accomuna tutto il popolo social, tanto che il post è stato invaso da commenti negativi: “Con tutti i danni, microfono telecamere spente, telefonate e parlato fuori dal GF e voti rubati con tanto di documentazione”; “Non meritava la finale”; “Con le raccomandazioni si va avanti quelli che ha avuto Micol”; “Ma poi chi l’ha votata sta sfigata?”; “Non meritava la finale è stata scorretta meritava la squalifica qualche puntata fa”.

L'analisi di Giulia Salemi

L’approdo in finale di Micol Incorvaia ha lasciato la stragrande maggioranza del pubblico senza parole. La sorella di Clizia, infatti, non era assolutamente tra le favorite, e il fatto che sia riuscita a battere due pezzi da novanta di questa edizione come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, ha fatto storcere il naso a molti. La spiegazione corretta, a nostro giudizio, è stata data da Giulia Salemi proprio durante la puntata del 16 marzo: “Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”.