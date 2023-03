Antonino Spinalbese dimentica Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sorpreso in giro per le strade di Milano in compagnia di alcuni amici e di un personaggio noto. I paparazzi di Whoopsee, infatti, lo hanno “pizzicato” insieme a Carolina Stramare, ex Miss Italia, che ha partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express attualmente in onda in coppia con Barbara Prezia.

Su questo presunto nuovo flirt dell’hairstylist è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha commentato in una Ig story il post di Whoopsee, nel quale si sostiene che sia già giunta al capolinea la frequentazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “Ma perché era cominciata?”.

Whoopsee non parla in maniera esplicita di una vera e propria nuova fiamma per l’ex di Belén Rodriguez. Le foto mostrano Antonino e Carolina in macchina insieme mentre si abbracciano ma, almeno per il momento, non sono ancora spuntati scatti compromettenti. Resta il dubbio: Spinalbese ha già archiviato la frequentazione con la Lamborghini?