Daniele Dal Moro, poco dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, è tornato su Instagram per annunciare che avrebbe detto “due cosette”, ma al momento ha deciso di condividere un post dalla vena decisamente polemica.

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale”.

Daniele: "Le regole deovrebbero essere uguali per tutti"

Poi, Daniele Dal Moro ha aggiunto: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che vi racconterò prossimamente”. Dunque, ci sarebbero uno o più vipponi che avrebbero trasgredito le regole e non sarebbero stati puniti. Ma di chi si tratta?

Poco dopo, attraverso Instagram stories, Daniele ha condiviso alcuni video che avrebbero rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: lui che scherzando ha messo le mani sul viso di Oriana Marzoli per cercare di toglierle il trucco. “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo ad Oriana se le stavo facendo male!”.