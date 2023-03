I fan di Antonella Fiordelisi arrivano in suo soccorso per provare a tirarla su di morale dopo lo sconforto vissuto durante e dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Gli aerei iniziano a sorvolare la Casa più spiata d’Italia e recano messaggi indirizzati proprio all’influencer campana: “Happy Birthday piccolo sole. #Donnalisi #Fiorde #Drojette”. I fan della vippona, quelli della coppia e di Edoardo Donnamaria si sono riuniti per mandarle un messaggio di auguri e di supporto. “Grazie”, dice con la voce rotta dal pianto.

Il messaggio di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi

A chiederle di sorridere è anche il fidanzato, che si unisce agli auguri dei fan con uno nuovo aereo per la Fiordelisi: “Sorridi che sorrido anche io. Auguri amore. Edo”, le scrive lo speaker radiofonico romano, invitando Antonella a vivere con allegria e spensieratezza quel che resta del suo percorso nella Casa. “Grazie amore, mi manchi. Non ce la faccio più. Mi sento a pezzi – dice affranta Antonella - Ma come faccio a sorridere?”.