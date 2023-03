Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un risultato assolutamente impronosticabile, soprattutto se si considera che la sorella di Clizia ha dovuto scontrarsi al televoto con due pezzi da novanta del reality show, ovvero Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Micol in finale: l'analisi di Giulia Salemi

E’ stata Giulia Salemi a fare l’analisi più corretta, sminuendo, però, la portata della vittoria dell’influencer: “Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”. In sostanza, stando a quanto dice la “bastarda col tablet”, Micol avrebbe raggiunto la finale solo perché sostenuta, oltre che dagli #Incorvassi (in netta minoranza rispetto a #Donnalisi, #Fiorde e #Nikiters), anche da un’alleanza tra i fandom degli altri concorrenti (come ad esempio gli #Oriele e gli #Orianistas).

Crollo emotivo per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, com’era facilmente ipotizzabile, non ha preso assolutamente bene il trionfo di una delle sue più acerrime nemiche all’interno della Casa e, dopo essere stata letteralmente azzannata alla gola da Orietta Berti, ha avuto un pesantissimo crollo emotivo. Il day after per l’influencer campana non è di certo dei migliori: la fidanzata di Edoardo Donnamaria non smette di piangere e, con ogni probabilità, ha raggiunto il limite massimo di sopportazione. In fin dei conti, per quanto voglia apparire sfrontata, e per quanto le piaccia provocare, è una ragazza che ha da poco compiuto 25 anni, con le sue insicurezze e le sue fragilità.

Tavassi e Micol scherniscono Antonella

Nel frattempo, questa mattina gli Spartani si trovano a commentare quanto accaduto durante la puntata di ieri sera. “E’ stata una goduria”, ha esordito Edoardo Tavassi commentando l’ingresso in finale di Micol Incorvaia. Anche quest’ultima coglie la palla al balzo per pungere Antonella Fiordelisi, imitando la coinquilina per schernirla. Anche ieri, al termine della puntata Giaele De Donà ha chiesto a Micol quale fosse stata la reazione di Antonella e Nikita dopo l'esito del televoto: "Amo ma loro due hanno rosicato?". "Non puoi capire, sembravano due disperate", ha risposto la sorella di Clizia.

Insomma, per l’ex schermitrice, che anche a causa di alcuni suoi atteggiamenti ha contribuito a farsi terra bruciata attorno, è notte fonda.