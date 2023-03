Nel quarantaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ha trionfato a sorpresa al televoto per l’accesso alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, riuscendo ad avere la meglio su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Le tre vippone sono state accolte in studio dal conduttore, il quale ha annunciato che la seconda finalista del la settima edizione del Gf Vip dopo Oriana Marzoli è Micol Incorvaia. Un risultato assolutamente inatteso che ha colto di sorpresa i tanti che si aspettavano di vedere già in finale una tra Antonella e Nikita.

Micol in finale: Martina Nasoni e Matteo Diamante non ci credono

Tra coloro che hanno reagito con stupore all’elezione di Micol come seconda finalista, anche due protagonisti del reality, ovvero Martina Nasoni e Matteo Diamante. I due ex ospiti del loft di Cinecittà hanno seguito insieme la puntata, e l’ex di Nikita Pelizon ha ripreso con lo smartphone la loro reazione al momento dell’annuncio di Alfonso Signorini. Matteo ha pubblicato il video su Twitter, in cui si vedono lui e Martina che reagiscono alla notizia a bocca spalancata. In seguito, Diamante ha spiegato la sua reazione: “Contento per Micol, però mi viene da dire ‘Impossibile’. Guardate la nostra faccia, credo che la maggior parte di voi abbia reagito allo stesso modo. Adesso ve lo scrivo: Nikita viene incastrata da Onestini, perde consensi e ciao ciao, fine della storia, stasera esco!”.