Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip dopo Oriana Marzoli. Un verdetto al dir poco sorprendente, visto che la sorella di Clizia ha avuto la meglio su due dei pezzi da novanta della Casa, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

A gettare ulteriori ombre sulla vittoria della fidanzata di Edoardo Tavassi è stata Giulia Salemi, portavoce del sentiment social. Micol è approdata in finale con il 33,2% delle preferenze, un numero che le ha consentito di staccare di addirittura dieci punti percentuali Antonella. “L’esito di questa votazione è stato sorprendente”, ha detto Alfonso Signorini, per poi dare la parola alla Salemi che ha fatto la propria analisi rispetto all’esito del televoto.

Giulia Salemi gela Micol Incorvaia

L’influencer italo-iraniana, dopo aver scoperto che il pubblico ha premiato la Incorvaia, ha così commentato le percentuali di voto ottenute da Micol: “Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”. Una lettura assolutamente condivisibile, ma che di fatto potrebbe offuscare il trionfo di Micol e la soddisfazione ottenuta per l’approdo in finale.

Le percentuali di voto

Ad eleggere Micol Incorvaia è stato il 33,2% dei votanti. Seconda classificata Antonella Fiordelisi con il 21,5%, seguita da Daniele Dal Moro con il 21,1%, Nikita Pelizon con il 19,4%, Luca Onestini con il 3,2%, Milena Miconi con l’1,1% e Giaele De Donà con lo 0,5%.