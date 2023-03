Antonella FIordelisi è rimasta fortemente delusa dall’esito del televoto del Grande Fratello Vip, che ha decretato, a sorpresa, l’approdo in finale di Micol Incorvaia, che ha avuto anche la meglio su un altro pezzo da novanta di questa edizione, Nikita Pelizon.

Il crollo di Antonella Fiordelisi

Il verdetto choc ha mandato in tilt l’influencer campana, che ha commentato: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me”. Una volta chiamata in Confessionale da Alfonso Signorini, la vippona ha avuto un crollo emotivo: “Devo essere sempre giudicata. Mi sento un po’ sola. Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare”, ha spiegato Antonella, che in studio è stata letteralmente asfaltata da Orietta Berti. Sonia Bruganelli, da sempre sua sostenitrice, ha provato a confortarla: “Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”.

La mancanza di Edoardo Donnamaria

Dopo aver visto una clip che raccontava la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ha svelato in lacrime di avvertire una fortissima mancanza del fidanzato: “Mi manca anche litigare con lui, ho capito che preferisco litigare con lui che parlare con altre persone qui. Mi manca svegliarmi con lui, portargli il caffè a letto, quando mi preparava qualcosa da mangiare. Immagino già casa nostra, tipo villetta”.

L’ex schermitrice è crollata in un pianto disperato anche dopo aver scoperto di essere finita nuovamente al televoto. La catena ha lasciato lei e Nikita Pelizon in ballottaggio, e Milena Miconi ha scelto di mandare al televoto Antonella. L’influencer campana, allora, è scoppiata nuovamente in lacrime: “Non ce la faccio più, sono stressata. Mi sono scocciata che mi dicono che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia. Tutte queste critiche, queste perdite, mi fanno stare male”.

Micol Incorvaia in finale, bufera sui social

Nel frattempo, la vittoria a sorpresa di Micol Incorvaia al televoto per la finale, ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Ad intervenire anche i genitori di Antonella Fiordelisi: “Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash, di non salvare Antonella, per il suo bene…”, ha scritto la madre della vippona. Furioso per l’esito del televoto anche il papà Stefano: “Ragazzi, non votiamo più”. Duro anche l’amico della Fiordelisi, Marco, che nella puntata del 13 marzo aveva fatto una sorpresa alla vippona in occasione del suo compleanno: “Hanno staccato microfoni, hanno tolto i microfoni. Sputato sulle foto degli altri concorrenti. Hanno sparlato sempre alle spalle, hanno isolato le persone e andranno tutti in finale. Il mondo a volte va al contrario”.