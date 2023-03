All’interno della Casa del Grande Fratello Vip la tensione continua a crescere. La finalissima del reality show condotta da Alfonso Signorini (prevista per il 3 aprile) si avvicina, e durante la puntata arriva il momento delle Nomination, i concorrenti devono fare i propri calcoli.

Nelle ultime ore, i telespettatori hanno assistito ad una scena controversa con protagonisti in primis Luca Onestini, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ma nella quale sono stati coinvolti anche Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Nella puntata dello scorso lunedì, Giaele ha nominato Daniele per via di alcuni suoi atteggiamenti e per le discussioni avute con l’ex tronista. In vista delle prossime eliminazioni, tuttavia, Onestini e Oriana hanno provato a mescolare le carte, provando a confondere le idee all’imprenditore veneto.

Alcuni Spartani mentono a Daniele Dal Moro

In cucina, Luca, Oriana e Micol hanno chiesto a Dal Moro chi avesse nominato Giaele. I nomi che sono venuti fuori dalla bocca di Onestini, Marzoli e Incorvaia sono stati quelli di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, tanto che ad un certo punto è venuta fuori la frase “Nikita ha nominato Giaele e Giaele ha nominato Nikita”. “No ragazzi…”, li ha interrotti Daniele, poi, però, il discorso è proseguito e i tre Spartani hanno convinto Dal Moro che la De Donà abbia nominato la Pelizon.

“Abbiamo mandato in tilt Danielone”, ha esclamato Onestini. Ma perché mentirgli? A quale scopo? C’è chi sostiene che Oriana, Luca e Micol abbiano volutamente confuso Daniele per “coprire” Giaele. La verità verrà fuori durante la puntata di questa sera?