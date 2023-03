Luca Onestini è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. A scagliarsi contro l’ex tronista questa volta sono state i fan di Nikita Pelizon, i cosiddetti Nikiters. Alcuni sostenitori della concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, sostengono che l’ex di Ivana Mrazova abbia lanciato del sale come gesto scaramantico proprio nei confronti dell’influencer triestina. Ma siamo proprio sicuri che si tratti davvero di un gesto rivolto a Nikita?

"Sale-gate" al Gf Vip: il gesto di Onestini verso Nikita

Nel video che circola su Twitter (che potete vedere in basso) si vede Onestini che mentre è da solo in cucina prende il barattolo del sale e, dopo averlo usato, getta qualche granello alle sue spalle. I Nikiters, però, sostengono che sia uno scongiuro legato alla Pelizon, perché lei e Antonella Fiordelisi sono state le ultime a parlare con Luca pochi minuti prima del lancio del sale. Su Twitter, però, c’è anche chi prende le difese di Onestini: “Nel video si sente chiaramente rumore di palle da biliardo e Luca guarda chi sta giocando, cioè oriana. Poi butta il sale dietro le spalle come fanno molte persone quando avanza! Basta infamie su Luca”.

Matteo Diamante si scaglia contro Luca Onestini

Sul “Sale-gate” è intervenuto anche Matteo Diamante, che ovviamente si è scagliato contro Onestini: “Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non ‘lanciare il sale’. Questo sei e questo rimani non cambierò mai idea, spero solo lei stia attenta al trappolone. Aspettando un post di Ivana che dice qualcosa su Nikita o parli dell’onestà del mestierante. Esprimo un mio parere su questo accaduto, quel gesto si fa o quando passa una persona che porta sfortuna o quando ci si passa il sale. Non ci sono altre usanze. Invece parlo, perché di queste cose in un mese ne ho viste una caterva, che schifo. Meglio fare il p*rla come ho fatto io che essere così, non dovrei nemmeno rispondere alle cattiverie a prescindere. Io vi dico che più volte l’ho visto farlo quando passava Nikita e non solo da lui e non solo questo. Sicuramente è un’usanza e mi sbaglierò. Lui è proprio un bravo ragazzo. Avete ragione voi”.