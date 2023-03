Lo scorso gennaio è stata lanciata un’indiscrezione sulla fine della relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo cinque anni di amore.

A riportare la notizia furono Fanpage.it e Today.it: “Amore al capolinea per la Miss Italia e il suo Lorenzo, che erano legati da anni. Alcune amiche con cui lei si è confidata hanno spifferato a Today che la rottura definitiva è vicinissima. Ormai si parla di una crisi che non è superabile. E in effetti i due sui social non hanno avuto scambi di nessun tipo. Nemmeno in pubblico si sono fatti vedere insieme, così come non si hanno notizie delle trasferte di lui, che vive a Firenze, ma che fino a qualche tempo fa raggiungeva la sua compagna ogni settimana. Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione è già finita da settimane. Le nostre fonti ci dicono che entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy, per evitare che nascano altri pettegolezzi”.

I motivi della rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Il numero odierno del settimanale Chi ha svelato quelli che sarebbero i motivi della fine della relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, a prendere la decisione finale sarebbe stata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, non vorrebbe più lasciare una porta aperta al suo ex compagno. “Manila mette un freno. La Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop. La coppia è stata legata per ben cinque anni”

E’ bene chiarire che, ad oggi, i due diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia.