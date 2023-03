E’ iniziato il conto alla rovescia (in particolare quello dei fan) in vista del primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare. La fiction light crime prodotta da Lux Vide per Rti, con Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonista dell’autunno televisivo targato Mediaset, dopo il buon riscontro del primo capitolo, ha conquistato anche la platea di Netflix, scalando in pochissimo tempo le posizioni delle serie tv più viste sulla piattaforma streaming, dietro solo all’inarrivabile Mare Fuori.

Il finale della prima stagione di Viola come il mare ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, e la sceneggiatura del secondo capitolo è già in dirittura d’arrivo. Can Yaman e Francesca Chillemi sono pronti a tornare sul set per girare i nuovi episodi.

Quando iniziano le riprese di Viola come il mare 2

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il capo di Lux Vide, Luca Bernabei, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle fiction in lavorazione: “Stiamo girando Blanca 2 e subito dopo, a maggio cominciano le riprese della terza stagione di Doc – nelle tue mani. Mentre in estate inizieranno le riprese di Viola come il mare”. Non c’è ancora una data precisa, ma è ipotizzabile che tra luglio e agosto, rivedremo nuovamente Can e Francesca nei panni rispettivamente dell'ispettore capo della Polizia Francesco Demir e della giornalista di SiciliaWebNews Viola Vitale.

Nello stesso periodo, Lux Vide sarà impegnata a girare per Rai Fiction la quattordicesima stagione di Don Matteo con protagonista Raoul Bova. Nel 2024, invece, inizierà finalmente il lavoro sul set per Sandokan con Can Yaman e Luca Argentero.