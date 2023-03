Stasera tutto è possibile (spesso abbreviato in STEP) è il programma condotto da Stefano De Martino ed in onda tutti i lunedì in prima serata (ore 21,20) su Rai 2. Il game show è tratto dal format originale francese Vendredi tout est permis, che è stato venduto in tutto il mondo fino ad avere più di 25 adattamenti dall’America all’Europa e all’Asia. In Italia, il programma ha raggiunto ben nove edizioni.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli comici, attori e personaggi dello spettacolo danno vita a prove tutte da ridere. Nella puntata del 13 marzo, gli ospiti della serata si sono sfidati in vari giochi, tra cui Rumori di mino, Ruba gallina, Ma che bontà, Ma che musica, Speed quiz, Gira e tira, Do Re Mi Fa male, All’unisono, La coppia che scoppia, Segui il labiale, La stanza inclinata, ed altri ancora.

E’ inutile nasconderlo, Stefano De Martino piace e questo varietà diverte e fa trascorrere serate in allegria a milioni di telespettatori incollati davanti alla tv. Una comicità genuina, spontanea, alla portata di tutti, e per questo molto apprezzata dal pubblico televisivo.

Ne sono un esempio le centinaia di messaggi di lettori pubblicati sui social e indirizzati al conduttore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Tra i tanti ne abbiamo scelto uno, (nikname scattographer), pubblicato sul profilo Instagram di Stefano De Martino. Vale la pena di leggerlo:

Il messaggio indirizzato a Stefano De Martino

“Ciao Stefano, probabilmente il mio commento si perderà tra gli altri, o forse avrò la fortuna che possa essere letto. Chissà. Però io provo. Ho attraversato un grave problema di salute, che mi ha inchiodato per circa un anno in un letto di ospedale. Il mio ritorno a casa è stato difficile, ricostruendo lentamente la mia vita, il mio lavoro e rimettere insieme tutto i miei ricordi persi nel tempo. Le notti insonne, tante, caro Stefano, e soprattutto la mancanza di sorridere, e credimi, avevo bisogno di sorridere, perché quando fai delle esperienze difficili perdi la voglia di sorridere. E qui nasce il desiderio di scrivere, per ringraziare te è un gruppo di matti di STEP che mi hanno regalato nuovamente quel sorriso, anzi no, quel ridere di gusto e ritrovare quell’equilibrio perso nel corso dei mesi.

Sembra un commento banale il mio, e ti chiedo scusa, ma è un commento pieno di gratitudine, perché siete stati capaci di regalarmi una cosa importante, la voglia di ritornare a vivere e trovare, anche nelle piccole cose, le cose belle che hanno sempre caratterizzato la mia vita, anche in un programma come STEP”.