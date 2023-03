Ida Platano sbotta sui social. L’ex dama del Trono Over, che lo scorso novembre ha lasciato Uomini e Donne per vivere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza lontana dalle telecamere, si è resa protagonista di un durissimo sfogo su Instagram.

La parrucchiera siciliana si è scagliata contro alcuni haters che hanno fatto dei commenti sul figlio Samuele, oggi dodicenne, nato dal matrimonio con il suo ex Francesco. “Non ne posso più – esordisce Ida Platano -. Vi ho sempre detto di dirmi qualsiasi cosa su di me, ma quando parlate di mio figlio fate veramente schifo. Ma cosa cavolo volete da me? Che cosa cercate? Che cosa vi interessa della mia vita? Non mi rivolgo a tutti, mi riferisco alla gente veramente di m*rda. Vergognosi, fate orrore. Siete uno schifo, non si possono leggere certe cose, non mi toccate mio figlio perché adesso mi sono svegliata, mica la fate franca così? Fate veramente schifo, come vi permettete. A voi non deve fregare con chi sta o con chi non sta, non sono affari vostri. Fate schifo e siete delle m*erde!”.

L’ex dama di Uomini e Donne è furiosa, e non riesce a trattenere la sua ira nei confronti di coloro che vogliono intromettersi nella sua vita privata e, in particolare, in quella del figlio Samuele. Poi, Ida Platano conclude: “Rispetto per tuti, fiducia per pochi. Ma piedi in testa da nessuno”.