C’è grandissima attesa per le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda il 15 e 16 marzo. Infatti, in una di queste due date andrà in onda su Canale 5 la puntata in cui avverrà la scelta di Federico Nicotera. L’avventura del tronista nel dating show condotto da Maria De Filippi è iniziata lo scorso settembre, e ormai da diverse settimane i telespettatori chiedevano all’ingegnere romano di portare a compimento il suo percorso scegliendo una tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Alla fine, come già anticipato la scorsa settimana, Federico ha deciso di lasciare il programma insieme a Carola, con la quale vuole provare a costruire un futuro lontano dal programma.

La scelta di Federico Nicotera

Per l’occasione, in studio sono arrivate anche la mamma e la sorella del tronista. Le due donne hanno presenziato a questo evento importante per Federico, facendogli una sorpresa. Alla fine, l’ingegnere ha scelto la studentessa varesina: le ha fatto consegnare un peluche con la scritta “Sei tu la mia scelta” e, come da tradizione di Uomini e Donne, sono stati fatti cadere petali di rosa dall’alto.

Grande amarezza invece per Alice: la corteggiatrice non è riuscita a trattenere le lacrime, anche se la scelta di Federico non era così inattesa. Alice ha salutato il tronista ed ha abbandonato lo studio ringraziando Maria De Filippi per l’opportunità che le ha concesso in questi mesi, dandole la possibilità di mettersi alla prova in amore e concedendole anche un’offerta di lavoro.