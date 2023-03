Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 7 marzo, il tronista ha finalmente svelato chi è la donna con la quale lascerà il dating show condotto da Maria De Filippi per iniziare una nuova storia d’amore.

La scelta di Federico Nicotera

Le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover segnalano che Federico ha scelto Carola Carpanelli, usando un grazioso pupazzo con la scritta “Sei la mia scelta”. La corteggiatrice ha risposto di sì per poi abbracciare l’ingegnere romano. Per l’occasione, il tronista ha avuto modo di avere al suo fianco la madre e la sorella.

Alice Barisciani non è dunque riuscita a fare breccia nel cuore di Federico. La corteggiatrice ha dichiarato che non si aspettava di essere scelta, per poi scoppiare in lacrime. Prima di abbandonare lo studio, Alice ha salutato sia il tronista che Maria De Filippi con la voce rotta dall’emozione.

Chi è Carola Carpanelli

Carola Carpanelli è nata il 24 luglio 2001 a Varese. E’ iscritta alla facoltà di Scienze economiche e politiche europee dell’Università del Piemonte Orientale, ed è prossima alla laurea. Appassionata di moto e di velocità, Carola si è sempre dimostrata molto determinata durante il percorso che l’ha portata a conquistare il cuore di Federico Nicotera. La varesina, che è stata fidanzata per tre anni prima di partecipare a Uomini e Donne, ha saputo destreggiarsi in questo percorso fino ad arrivare alla dichiarazione d’amore finale in una lettera scritta a Federico, il quale, evidentemente, ricambia.