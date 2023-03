Valentina Ferragni ha definitivamente archiviato la quasi decennale storia d’amore con Luca Vezil. La sorella di Chiara si trova a Tulum, in Messico, dove si sta godendo a pieno la sua nuova storia d’amore.

La nuova fiamma dell’influencer si chiama Matteo Napoletano. E’ originario di Castelfranco Veneto ma vive a La Mirada, in California, dove frequenta la Biola University. Il ragazzo, classe 2001 (ha nove anni in meno della Ferragni), è assolutamente estraneo al mondo dello show biz e dei social, e su Instagram conta “solo” settemila follower.

In questi di giorni di vacanza, Valentina e il nuovo boyfriend sono inseparabili e, in giro per i locali notturni della nota località turistica messicana, sono sempre attaccati l’una all’altro, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati (come potete vedere dal video e dalle foto in basso pubblicati in esclusiva da The Pipol Gossip).