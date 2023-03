Hande Erçel ha voltato definitivamente pagina a distanza di un anno dalla fine della storia d’amore con Kerem Bürsin. Per mesi si sono rincorse di continuo voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Love is in the air, ma i rumor sono rimasti tali e non hanno mai trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Hande Erçel, nuovo amore per la diva turca

Del resto, la diva turca ha archiviato già da tempo la rottura con il suo ex fidanzato e, dopo averla di fatto metabolizzata, ha intrapreso una nuova relazione con Hakan Sabanci. La nuova coppia è stata intercettata circa due settimane fa all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, appena rientrati da un viaggio durante il quale hanno fatto tappa a Parigi, Londra e in Finlandia, dove hanno assistito insieme all’aurora boreale. I due si frequenterebbero già da tempo, anche se hanno preferito mantenere un profilo basso per evitare di finire del tritacarne dei media turchi, che da sempre seguono ogni minimo passo di Hande Erçel, una delle star più luminose del Paese e regina incontrastata di Instagram con quasi trenta milioni di follower.

Chi è Hakan Sabanci

Hakan Sabanci, trentuno anni, è un importante e influente uomo d’affari, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso dell’industria marittima che vanta una flotta composta da ben ventuno navi.

Hande e Hakan mano nella mano a Disneyland Paris

Intanto, nelle ultime ore sono spuntati in rete altri scatti della diva turca e del suo nuovo fidanzato. I due sono a Disneyland Paris, mano nella mano, e le foto rappresentano un’ulteriore conferma della nascita di una storia d’amore, con buona pace dei cosiddetti HanKer, i fan della coppia Hande-Kerem, che in questi mesi mai si sono rassegnati all’idea che la relazione tra i due attori fosse giunta al capolinea. In molti si stanno chiedendo quale possa essere stata la reazione di Bürsin alla notizia che la sua ex fidanzata abbia un nuovo compagno, ma fino ad l’attore ha preferito non commentare.