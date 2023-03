Archiviata definitivamente la relazione con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi pare abbia una nuova fiamma. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, libero da impegni lavorativi, si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Sharm el Sheikh, nota località balneare in Egitto, in compagnia di amici e anche del nuovo boyfriend.

A svelarlo è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che scrive: “Tommaso Zorzi, libero da impegni dopo aver partecipato come influencer sulla nave da crociera al festival di Sanremo ma senza intervenire, si sta godendo da tempo lunghe vacanze. E non è solo. Insieme con lui quello che i nostri lettori ci hanno segnalato come nuovo flirt di Zorzi che, per la felicità, durante il party gattona con gli amici. Zorzi, quando è in love con Mauro Orso, diventa sempre il re delle feste”.

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommasi Stanzani è giunta al capolinea dopo circa due anni, e non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla rottura. Nel frattempo, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha intrapreso una nuova avventura professionale. Infatti, Stanzani è nel cast di Viva Rai 2 insieme ad un'altra ex allieva del talent show, Martina Miliddi.

Chi è Mauro Orso

Mauro Orso, classe 1986, è consigliere comunale e Presidente della Commissione Lavoro e Sviluppo Economico del comune di Milano. Dopo una Laurea triennale in Scienze della Comunicazione allo IULM di Milano, si dedica alla consulenza aziendale nei campi del marketing e comunicazione. Negli ultimi anni si è occupato di formazione e di creazione di piattaforme digitali come startupper. E’ stato eletto Consigliere Consigliere Comunale nelle elezioni del 2021 nella lista "Beppe Sala Sindaco".