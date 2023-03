Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. La storica opinionista, insieme al collega Gianni Sperti, è ormai una colonna portante del dating show condotto da Maria De Filippi. Tina è conosciuta per la sua schiettezza e per non avere troppi peli sulla lingua, ma questa volta avrebbe esagerato con alcune affermazioni.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la Cipollari ha rivolto ad Aurora Tropea, una delle protagoniste del Trono Over, parole decisamente offensive: “Aurora, tu fai schifo come donna. Sei una pessima persona. Io ti descrivo per ciò che sei, sei pessima in tutto”. Le frasi rivolte alla dama non sono affatto piaciute ai telespettatori, che hanno chiesto a Maria De Filippi di prendere provvedimenti.

Le parole di Tina Cipollari, da sempre osannata sul web, questa volta non sono state assolutamente gradite dagli utenti dei social.