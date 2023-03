Valentina Ferragni è una delle influencer italiana più amate e seguite sui social. La sorella di Chiara, infatti, ha saputo conquistarsi l’affetto e la stima degli utenti di Instagram, dove conta quattro milioni e mezzo di follower. Proprio come la moglie di Fedez, Valentina ama condividere con i suoi seguaci i momenti più belli e importanti della sua vita privata e della carriera.

Valentina Ferragni sparisce dai social

Da alcuni giorni, però, la più piccola delle sorelle Ferragni è letteralmente sparita dai social. Circostanza inusuale per lei che posta tantissimi contenuti al giorno, e che ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme nei suoi fan. I più attenti avranno notato che l’ultima apparizione di Valentina risale a quattro giorni fa in occasione della sfilata di un noto brand di moda alla Parigi Fahsion Week. Da quel momento, l’influencer e imprenditrice ha smesso di pubblicare contenuti su Instagram, scomparendo anche dagli account delle sorelle Chiara e Francesca.

Valentina Ferragni a Tulum con il nuovo boyfriend

Ebbene, stando a quanto rivelato da The Pipol Gossip, Valentina Ferragni si troverebbe in Messico, precisamente a Tulum, in compagnia della sua nuova fiamma. Si tratterebbe di Alvaro De Juana, attore spagnolo noto in Italia per aver recitato nella serie Netflix dal titolo Elite. Già lo scorso ottobre, dopo l’annuncio della rottura con lo storico fidanzato Luca Vezil, la giornalista Claudia Cabrini aveva svelato che la sorella di Chiara aveva un flirt proprio con De Juana, notizia poi smentita dalla stessa Valentina. Adesso, stando agli ultimi rumor, la Ferragni si troverebbe in Messico proprio con l’attore spagnolo ventenne.