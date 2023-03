Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, a sedere al centro dello studio è il nuovo tronista Luca Daffrè, che è stato protagonista della prima esterna con Alessandra.

Maria De Filippi ha svelato un retroscena sull’ex di Oriana Marzoli: “Sono arrivate per te trecento richieste, una cosa imbarazzante”. Sul Trono Over, invece, è tornata si è accomodata Aurora Tropea, storica dama che in passato è stata protagonista di numerosi polemiche che l’avevano portata ad assumere la decisione di abbandonare il dating show.

Gianni Sperti, frecciatina ad Aurora Tropea

Gianni Sperti ha colto la palla al balzo per scoccarle una frecciatina: “Bentornata. Maria ti ho sempre detto di chiudere le finestre, perché escono dalla porta e rientrano dalle finestre”. Poi, l’opinionista, sempre in tono provocatorio, le chiede se adesso le piace il programma. “Se ci fossero persone meno fastidiose mi piacerebbe di più. Mi sto rimettendo in gioco, qual è il problema?”, risponde piccata Aurora. Ma Gianni insiste: “Mi ricordo che tu e la tua amica non avete parlato bene del programma. Ah ha parlato male lei, pensavo fossi stata anche tu. Comunque spero sia la volta buona”. Aurora, però, precisa di non aver mai parlato male del programma.