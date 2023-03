La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. Usciti lo scorso novembre da Uomini e Donne, in molti erano scettici sul loro futuro insieme. E invece, a distanza di diverso tempo, i due ex protagonisti del Trono Over hanno confermato di essere una coppia solida.

In un’intervista rilasciata al magazine del dating show condotto da Maria De Filippi, la dama e il cavaliere si raccontano dicendo che la maggior parte delle volte si incontrano a Brescia, città dove vive lei. La relazione procede benissimo, e Ida e Alessandro hanno svelato alcuni retroscena sulle notti che trascorrono insieme: “Si dorme bene, ma parla nel sonno… Cosa dice? Niente di comprensibile”, dichiara il cavaliere salernitano.

Ida e Alessandro, cosa succede sotto le lenzuola

Ai due viene chiesto se questa è una fase della relazione in cui il momento della televisione salta prima di andare a dormire perché si lasciano andare alla passione. Alessandro preferisce glissare, lasciando però intendere che l’intimità non è assolutamente un problema.

Quando viaggiano per relax, i due si spostano da un posto all’altro e incontrano spesso i loro fan: “Ci dicono che siamo belli. Dicono che ho fatto bene a scegliere lui, come lui ha fatto bene a scegliere me”, racconta la Platano. Nonostante siano spesso insieme, per il momento Ida e Alessandro non hanno ancora deciso di andare a convivere. Nessuno dei due, infatti, ha portato oggetti personali a casa dell’altro. Dunque, per la convivenza ed un eventuale matrimonio bisognerà ancora attendere.