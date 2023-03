Volano stracci tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tra le due, è noto, non sembra correre buon sangue, e in queste ore si sono scambiate frecciatine pesantissime a mezzo social. Ma scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Soleil Sorge, stoccata social a Sophie Codegoni

Sul web, numerosi internauti si sono accorti che la nuova linea di costumi lanciata da Sophie Codegoni sarebbe molto simile a quella di Soleil Sorge, sua ex coinquilina nella passata edizione del Grande Fratello Vip. La vicenda ha sollevato un enorme polverone, e le polemiche sono arrivate anche all’orecchio della conduttrice del Gf Vip Party, che sui social ha detto: “Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri”.

Entrando nel dettaglio, Soleil ha voluto fare un esempio pratico che riguarda il suo lavoro e dunque il settore in cui opera: “Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia”. L’influencer italo-statunitense ha poi concluso: “Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale”.

La replica di Sophie Codegoni

Poco dopo, sempre sui social, è arrivata la replica da parte di Sophie Codegoni: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo ignorando il fatto di essere solo il buco del c*lo!”.