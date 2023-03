Federico Nicotera ha finalmente fatto la sua scelta. Nella registrazione della puntata, avvenuta martedì 7 marzo, che presumibilmente andrà in onda la prossima settimana, il tronista ha sciolto definitivamente le sue riserve, decidendo di lasciare Uomini e Donne insieme a Carola Carpanelli.

Le anticipazioni sulla puntata della scelta di Federico

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ad inizio puntata vengono mostrate le ultime due esterne fatte da Federico con Carola e Alice. L’ingegnere romano ha regalato ad entrambe lo stesso portafortuna, ma non ha baciato nessuna delle due decidendo, però, di ballare con la corteggiatrice varesina. Al rientro in studio, Federico ha regalato un pacco di caramelle a Maria De Filippi, anziché il solito mazzo di fiori che portano tutti i tronisti che stanno per abbandonare il dating show. Carola era vestita bianco e portava i capelli mossi, mentre Nicotera indossava un abito blu, scelto insieme a Lavinia Mauro che è andato con lui a fare shopping.

Poi è finalmente arrivato il momento della scelta. Federico ha fatto consegnare un orsacchiotto a Carola con la scritta “La mia scelta sei tu”. La corteggiatrice ha accettato di uscire dal programma con il tronista, e dall’alto, come di consuetudine, sono scesi petali di rosa mentre i due si baciavano. In seguito hanno dovuto scegliere una canzone per il ballo finale, ma non riuscivano a mettersi d’accordo.

Quando andrà in onda la puntata

La puntata dovrebbe andare in onda la prossima settimana, ma non è escluso che la produzione decida di anticipare la messa in onda per chiudere definitivamente uno dei troni che ha più appassionato i telespettatori.

Chi è Federico Nicotera

Federico Nicotera, classe 1997, è nato a Roma. Lavora come ingegnere aeronautico ed è un appassionato di motori, in particolare di moto. In passato ha avuto una relazione con una ragazza, e quando è terminata ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare il vero amore.

Chi è Carola Carpanelli

Carola Carpanelli è nata a Varese il 25 luglio 2001. Studia Scienze economiche e politiche europee presso l’Università del Piemonte Orientale. Dopo essere stata fidanzata per due anni con un ragazzo, si è presentata a Uomini e Donne per trovare l’uomo della sua vita.