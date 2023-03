Can Yaman torna sui social. Il divo turco, reduce dal faticoso impegno sul set di El Turco, nuovo produzione internazionale targata Disney Plus che approderà sulla piattaforma streaming nel 2023, è tornato a postare su Instagram dopo una lunga assenza.

Can Yaman torna sui social: "E' stata molto dura"

L’attore è tornato in Italia, diventata la sua seconda casa, per concedersi qualche giorno di riposo e per seguire un progetto solidale che gli sta particolarmente a cuore: “Torno in Italia dopo 7 mesi impegnativi di vita da set in Ungheria – scrive Can -. C’è voluto molto duro lavoro, dedizione e massimi impegno perché è stato il ruolo più importante della mia vita. Il risultato complessivo è già gratificante. Mi sto ancora riprendendo da alcuni lievi infortuni e dalla stanchezza accumulata durante il percorso. Sono stato stressato in molti modi, e alla fine c’è stata anche la terribile catastrofe avvenuta in Turchia (si riferisce al terremoto, ndr). Ho fatto del mio meglio per dare un po’ di sollievo a me stesso e alle persone che erano in difficoltà. Io e la mia squadra avevamo già avuto questa idea di beneficenza da realizzare quando la mia permanenza a Budapest sarebbe terminata. Ora è tempo di mettere in pratica questo progetto. Si chiama “Break the Wall Tour”: serve ad aiutare gli adolescenti che soffrono psicologicamente, e una parte delle donazioni sarà destinata alle vittime del terremoto. Queste foto, scattate ad Hallstatt, sono dell’ultimo e unico fine settimana in cui sono riuscito a riposarmi e a trovare un po’ di pace prima di tornare a Roma”.

In prossimità dell’estate, Can Yaman tornerà nuovamente a lavoro per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare.