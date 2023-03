In attesa che inizino le riprese della seconda stagione, Viola come il mare sbarca su Netflix. La fiction light crime prodotta da Lux Vide, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, approda sulla piattaforma streaming statunitense. Un “premio” più che meritato per la serie tv protagonista dell’autunno televisivo (è andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre), che ha appassionato milioni di telespettatori

Gli abbonati a Netflix potranno dunque seguire le avventura di Viola Vitale e Francesco Demir. Un modo per incentivare anche il pubblico internazionale che potrà vedere tutte le puntate da ogni angolo del pianeta. A rimetterci, però, sarà Mediaset Infinity che, per cedere l’esclusiva, rimuoverà per un periodo di tempo tutti gli episodi.

Viola come il mare: la prima stagione disponibile su Netflix

I dodici episodi della prima stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming dalla giornata di ieri, mercoledì 1 marzo: Tutti i colori di Viola, Rosso come la solitudine, Blu come il pregiudizio, Verde come la rigidità, Giallo come le bugie, Arancione come la fiducia, Celeste come la libertà, Nero come il sacrificio, Bordeaux come gli errori, Indaco come le scelte, Rosa come il tradimento, Bianco come l’inizio e la fine.

Le riprese della seconda stagione, come svelato alcuni mesi fa dalla sceneggiatrice Elena Buccaccio, dovrebbero iniziare in prossimità dell’estate 2023.