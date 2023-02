Can Yaman termina il suo lavoro sul set di El Turco. Come raccontato dalla giornalista turca esperta di televisione e mondo dello spettacolo, Birsen Altuntas, la giornata di oggi, venerdì 24 febbraio, ha sancito di fatto l’ultimo ciak della prima stagione della nuova produzione targata Disney Plus.

El Turco, la nuova serie con protagonista Can Yaman

La serie tv internazionale, diretta da Uluç Bayraktar, vede protagonista il divo turco nei panni del soldato dell’esercito ottomano Balagan Agha. Girata a Budapest, in Ungheria, a partire da ottobre 2022, scritta da Kerem Deren e Çisil Hazal Tenim, si è contraddistinta, in particolare, per il cast di respiro internazionale. Al fianco di Can Yaman, infatti, hanno recitato l’attrice italiana Greta Ferro, lo svedese Magnus Samuelsson, i britannici Will Kemp, David Nykl, Nigel Pilkington e Sai Bennet, e la portoghese Madalena Aragão.

La prima serie di El Turco e composta da sei episodi e dovrebbe sbarcare su Disney Plus nella seconda metà del 2023. Per Can Yaman è stata una sfida sotto diversi punti di vista. Infatti, il divo turco amatissimo in Italia, ha recitato per la prima volta in inglese, ha dovuto imparare a padroneggiare la sciabola e a cavalcare. Un lavoro sul set particolarmente impegnativo per l’attore, che l’ha portato per un lungo periodo a scomparire dai social per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova impresa cinematografica.

Can Yaman lascia Budapest e torna in Italia

Dopo circa cinque mesi, dunque, Can è pronto a lasciare Budapest per fare rientro in Italia, diventata la sua seconda casa. Ma prima di approdare nuovamente nel nostro Paese, il divo turco si concederà una vacanza, al termine della quale si ritufferà sul set per iniziare le riprese della seconda stagione di Viola come il mare. Il primo ciak della fiction light crime trasmessa su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, protagonista assoluta dell’autunno televisivo targato Mediaset, è previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Ipotesi L'Isola dei Famosi

Nelle ultime settimane si è fatta strada la voce di un possibile approdo di Can Yaman a L’Isola dei Famosi. Stando ad alcune rivelazioni del settimanale Nuovo Tv, Ilary Blasi starebbe pensando all’attore turco per il ruolo di inviato in Honduras. Tuttavia, la trattativa risulterebbe piuttosto complessa e, ad oggi, tendiamo ad escludere che possa andare in porto.