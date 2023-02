Can Yaman potrebbe approdare a L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista per il 3 aprile, e in attesa del debutto su Canale 5, la conduttrice e la sua squadra di autori stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della settima edizione. Una di queste potrebbe essere rappresentata proprio dalla presenza del divo turco.

"Ilary Blasi vuole Can Yaman a L'Isola dei Famosi"

A rivelare gli ultimi retroscena su L’Isola dei Famosi è stato il settimanale Di Più Tv. La rivista ha svelato che Ilary Blasi avrebbe intenzione di portare Can Yaman in Honduras, arruolandolo nel cast del reality come nuovo inviato al posto di Alvin. “Alcune voci raccontano che sarà l’attore turco a prendere il posto di Alvin”, si legge. “La conduttrice per rivoluzionare il programma ha scelto proprio il turco più amato”, dice ancora il settimanale, che dà praticamente per certa la presenza del divo nel cast del reality show della sopravvivenza in onda su Canale 5.

Nel caso in cui la trattativa (che risulta assai complicata) dovesse andare in porto, sarebbe un gran bel colpo per il programma. Per Can Yaman, invece, si tratterebbe di una nuova esperienza televisiva completamente differente rispetto a quello che lo hanno visto protagonista sino ad oggi. L’attore turco potrebbe dunque sperimentare anche il ruolo di conduttore e mettersi alla prova in una nuova avventura che senza dubbio renderebbe felicissime le sue tantissime fan italiane.

Nel frattempo, Can si trova ancora in Ungheria dove, dallo scorso ottobre, è impegnato con le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus e Ay Yapim che lo vede vestire i panni del condottiero dell’esercito ottomano Balaban Agha. Prima dell’inizio dell’estate, Yaman farà rientro in Italia per iniziare il lavoro sul set della seconda stagione di Viola come il mare, fiction light crime protagonista dell’autunno 2022 nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi.