Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 20 febbraio, parlando di Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire un’affermazione tutt’altro che carina nei confronti della coinquilina.

Antonella Fiordelisi, frase shock su Micol Incorvaia

La circostanza si è verificata durante un confronto con Edoardo Donnamaria. I Donnalisi stavano discutendo della gelosia del volto di Forum dovuta all’iniziale vicinanza della fidanzata ad Antonino Spinalbese. Rivangando il passato e facendo riferimento alla fidanzata di Edoardo Tavassi, l’influencer campana ha detto: “E tu, invece, con una persona che ti sei sc***to varie volte? E’ successo che te l’ha data appena ti ha visto!”. Poi, Antonella ha aggiunto: “Cioè subito, non come qui che fa la santarellina. Voglio sapere come mai, visto che lei mi offende, mi provoca e parla male di me, tu non dici una parola”.

Edoardo ha risposto in modo deciso, affermando di aver già ripreso Micol durante la puntata del Gf Vip: “Come ‘non dico una parola’? L’ho detto prima in puntata davanti a tutti quando l’ho ripresa perché aveva sbagliato nei tuoi confronti. Quindi non dire che non dico una parola perché è una bugia”.

Il video del colloquio tra Antonella e Edoardo è diventato virale sui social, dove si è scatenata una vera e propria bufera a causa delle affermazioni della Fiordelisi. Gli utenti hanno accusato la vippona di aver oltrepassato il limite, criticando, in particolare, il tono aggressivo utilizzato dalla vippona nei confronti di Micol Incorvaia, ritenuto ingiusto e fuori luogo. “A me viene il vomito a sentire parlare così di Micol. E spero che sia lo stesso per tutti voi”, commenta un utente su Twitter. E ancora: “Ancora peggio è che tutte le cattiverie e le diffamazioni su Micol non vengono mai mostrate. Poi, l’unica in puntata che coinvolgono è la Incorvaia per farla passare come cattiva”. Poi ancora un commento: “La cosa grave è che riporta all’interno del gioco informazioni personali della vita reale. Poi è la signora Fiordelisi che ne dà un’accezione negativa. Pensasse a cosa fa lei nel letto davanti alle telecamere”.