Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato la punizione esemplare impartita ai concorrenti in seguito alle accesissime discussioni e litigate dello scorso sabato. I vipponi avranno il budget decurtato del 50 per cento per due settimane, che saranno dunque caratterizzate da “stenti” e “privazioni”.

Il conduttore ha anche accusato alcuni gieffini, e in particolare Oriana Marzoli, di alzare eccessivamente il gomito. Secondo Signorini, infatti, l’eccessivo uso di alcol causerebbe buona parte dei litigi che si verificano nel loft di Cinecittà.

Vino occultato nel covo degli "Spartani"

Nel frattempo, colleghi di blogtivvù hanno fatto emergere un clamoroso retroscena. Al termine della puntata di ieri, lunedì 20 febbraio, Giaele De Donà è stata beccata con le cosiddette “mani nella marmellata”. L’imprenditrice, infatti, è stata sorpresa dalle telecamere mentre si versa da bere attingendo da una bottiglia di vino sapientemente nascosta nel "covo" degli “Spartani”: il van in cui trascorrono la notte Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Ma invece di dimezzare il budget, non sarebbe più semplice eliminare gli alcolici? La risposta è no, ed è inutile spiegarvi che le ragioni sono ovviamente di natura commerciale.